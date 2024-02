in grado di prevenire i tumori anziché diagnosticarli in fasi precoci e curarli - precisa Miani - iniziando dalla rimozione delle esposizioni ai cancerogeni certi per l'uomo nell'aria che respiriamo

L’aria che respiriamo è avvelenata: riscontrati livelli elevatissimi di smog in ben 18 città italiane (Di sabato 17 febbraio 2024) Da un report di Legambiente è emerso che in ben 18 città italiane L’aria è avvelenata da livelli di smog molto elevati. Respirare aria pulita e salubre è quanto più utile per il corpo umano per prevenire tantissime patologie. Purtroppo, però, non sempre nelle città in cui si vive questo è possibile. Il traffico dei mezzi di trasporto e gli scarichi industriali, infatti, contribuiscono non poco a creare così tanto smog che, in tantissime parti d’Italia, L’aria che si respira è praticamente avvelenata. Un nuovo report di Legambiente evidenzia una situazione drammatica per quanto riguarda lo smog in Italia – cityrumors.itDa un report di Legambiente è emerso un quadro davvero allarmante: in ben 18 ... Leggi tutta la notizia su cityrumors (Di sabato 17 febbraio 2024) Da un report di Legambiente è emerso che in ben 18dadimolto elevati. Respirare aria pulita e salubre è quanto più utile per il corpo umano per prevenire tantissime patologie. Purtroppo, però, non sempre nellein cui si vive questo è possibile. Il traffico dei mezzi di trasporto e gli scarichi industriali, infatti, contribuiscono non poco a creare così tantoche, in tantissime parti d’Italia,che si respira è praticamente. Un nuovo report di Legambiente evidenzia una situazione drammatica per quanto riguarda loin Italia – cityrumors.itDa un report di Legambiente è emerso un quadro davvero allarmante: in ben 18 ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza