L' appello di Calenda funziona | tutti i partiti in piazza per Navalny

Fiaccolata bipartisan lunedì in Campidoglio : avrà questi contorni l’iniziativa per ricordare Alexei Navalny , lanciata dal leader di Azione Carlo ... (secoloditalia)

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “In tutta Europa grandi piazze spontanee si sono radunate per ricordare Navalny. In Italia non è accaduto. Credo sia ... (calcioweb.eu)

**Russia : appello Calenda - 'lunedì pomeriggio iniziativa a Roma'**

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "In tutta Europa grandi piazze spontanee si sono radunate per ricordare Navalny. In Italia non è accaduto. Credo sia ... (liberoquotidiano)