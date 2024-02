L’anticipo di Seconda Categoria Oggi il Bagnacavallo

Infine nel girone P di Seconda Categoria anticipo tra il Venezia 1985 e l'Ardita Breda: fischio d'inizio alle 15.30 al Rocco di Marcon, padroni di casa ultimi e con appena un punto conquistato nel

(Di sabato 17 febbraio 2024) Una delle formazioni più in forma del girone M di, il, inaugurala 18ª giornata ospitando il Borgo Tuliero. A 2 punti dalla Riolese (affronta il San Potito),, questa sera i biancorossi potrebbero ritrovarsi alle spalle della capolista Only Sport Alfonsine, ormai solitaria al primo posto e domani a Faenza contro il San Rocco, formazione di metà classifica ma ancora in vista playoff. In coda ormai molto staccate Conselice e Real Voltanese provano a riaprire la volata salvezza – almeno attraverso i playoff – giocando rispettivamente contro Bagnara e Palazzuolo. Nel girone N il Vecchiazzano sembra ormai aver trovato il passo giusto e ha staccato di 8 punti il Marina e di 9 il San Pancrazio, tornato però a pieno organico. Entrambe proveranno a guadagnare terreno ...