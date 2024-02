L’ambasciatore del Bangladesh all’impianto a recupero integrale “Zero Spreco”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 febbraio 2024) Arezzo, 17 febbraio 2024 – “Ho viaggiato in molti paesi del mondo e sono rimasto molto colpito di vedere questo impianto. È stata una sorpresa molto positiva. Gettiamo via tanto e invece possiamo recuperare molto, quel che buttiamo è utile- ha dettodelMohammed Monirul Islam. Un’impiantistica come questa non sarebbe utile solo per ilma per tutti i paesi del mondo, in un momento così complesso sul piano della salute del pianeta e nel quale tutti insieme dobbiamo concentrarci sulla protezione dell’ambiente”. Dopo la visita nelle scorse settimane di una rappresentanza della comunità bengalese aretinadi AISA Impianti s.p.a, è stata la volta del diplomatico, accompagnato dal presidente dell’associazione “Comunità ...