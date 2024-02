Lamar Hunt | il Re Mida dello sport

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 17 febbraio 2024) Al centro di tutto, nella metà di tutto. Kansas City è nel Missouri, ma anche nel Kansas. È nata nel 1830 alla confluenza dei fiumi che hanno dato i nomi ai due stati, non è lontana dal centro geografico degli Stati Uniti ed è stata capace di darsi bellezza con la costruzione di viali alberati e parchi, forse a controbilanciare quella che per decenni fu l’attività principale, terminale del mercato del bestiame, dove arrivavano ben 16 diverse linee ferroviarie: e allora il contrasto era tra cow town, com’erano chiamate le città fondate principalmente su quel settore, e Paris of the Plains, la Parigi delle praterie, una doppia anima che solo con il crollo dell’economia legata al bestiame ha preso una direzione precisa. E Kansas City, così a lungo simbolo dell’America di mezzo da essere presa come tormentone da Alberto Sordi nel suo Un americano a Roma (1954), è in realtà un centro che ...