con i suoi 12 punti in 25 minuti in campo. è così riuscita a mantenere a distanza di sicurezza la L'avversaria: NPC Rieti La NPC Rieti che arriva in fanno suonare un campanello di allarme a tutto

L’allarme sicurezza: in campo l’ex prefetto (Di sabato 17 febbraio 2024) l’ex prefetto Franco Gabrielli (nella foto), già capo della polizia e direttore del Sisde, oggi delegato del sindaco di Milano per la sicurezza e la coesione sociale ha affrontato, in una sala consiliare gremita, l’incontro-dibattito "sicurezza è coesione", organizzato dall’associazione RecSando e da Noi, col patrocinio del Comune. Si è parlato di furti, atti vandalici, effrazioni, di statistiche e del loro valore in parte distorto e della capacità di rispondere alle domande di sicurezza da parte dei cittadini che vedono come "problem solver" chi gestisce l’ordine pubblico. sicurezza reale o sicurezza percepita il livello di paura tra i cittadini è salito e come spiega l’ex prefetto anche se i delitti più gravi sono diminuiti c’è ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di sabato 17 febbraio 2024)Franco Gabrielli (nella foto), già capo della polizia e direttore del Sisde, oggi delegato del sindaco di Milano per lae la coesione sociale ha affrontato, in una sala consiliare gremita, l’incontro-dibattito "è coesione", organizzato dall’associazione RecSando e da Noi, col patrocinio del Comune. Si è parlato di furti, atti vandalici, effrazioni, di statistiche e del loro valore in parte distorto e della capacità di rispondere alle domande dida parte dei cittadini che vedono come "problem solver" chi gestisce l’ordine pubblico.reale opercepita il livello di paura tra i cittadini è salito e come spiegaanche se i delitti più gravi sono diminuiti c’è ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Ancora rapine e violenze . Tentano il colpo, subito presi: Stava aspettando l’autobus per tornare a casa finite le lezioni. È stato avvicinato da due giovani che, con fare aggressivo, minacce e spintoni, hanno tentato di rapinarlo. Uno ha estratto un coltello ... L’obiettivo (difficile) della difesa europea: Non è la prima volta che Trump, con le sue improvvise e improvvide affermazioni, mette in allarme amici e alleati ... sarebbero le conseguenze del dover garantire la propria sicurezza senza l’America ... Putin, l'arma spaziale che allarma gli Usa: cosa è in grado di fare: Mirko Molteni 17 febbraio 2024 Le capacità militari della Russia preoccupano sempre più gli Stati Uniti, rimasti indietro nella guerra spaziale e nei missili con velocità ipersonica, vale a dire super ...

Video di Tendenza