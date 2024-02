Lago di Alserio | l’ultimo malato Al via i lavori per la bonifica E ora si spera nella rinascita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 febbraio 2024)(Como) Dopo 30 anni di progetti e tentativi andati a vuoto per risanare le acque deldiquesta potrebbe essere la volta buona per chi non ha mai smesso dire in una sua. Sulla sponda sud del bacino piùdell’Alta Brianza, le cui acque sono piene zeppe di fosforo per via delle fogne che per decenni (dai paesi vicini ) hanno continuato a riversare veleni al suo interno, sono iniziati idel Parco Valle Lambro. A qualcuno tornerà in mente il vecchio progetto Life, le grosse cifre investite e gli strali di chi, come la dottoressa Letizia Garibaldi dell’Università Bicocca, si occupava delle analisi delle acque la cui qualità non è più migliorata come è accaduto invece per altri laghi, come quello di Pusiano, che da diversi ...