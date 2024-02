L’Abbazia dell’Acquafredda rinasce Grazie ai fondi di Fondazione Cariplo

(Di sabato 17 febbraio 2024) Recuperare e riapriredi Lenno: è di ieri l’annuncio dell’avviso pubblico per attivare un tavolo di co-progettazione allo scopo di recuperare e riaprire il complesso monastico benedettino, risalente al XII secolo. Un processo partecipato e sostenuto da espertial finanziamento che lo stesso Comune ha ottenuto dasul bando "Obiettivo Comuni", come hanno spiegato il sindaco di Tremezzina, Mauro Guerra e fra Daniele Rebuzzini, vicario generale della Provincia Lombarda dei frati minori cappuccini, che ieri hanno presentato lo stato del progetto assieme a don Sergio Tettamanti, rettore del santuario della Madonna del Soccorso, Natale Capone e Pierantonio Ferrari rispettivamente presidente e vicepresidente del Comitato civico promotore della proposta di ...

