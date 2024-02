è stata data in tv a 'La Vita in Diretta' . In chiusura di puntata venerdì 16 febbraio, il conduttore Alberto Matano, che è molto amico di Roberta, ha affermato: "Vi devo dare una notizia [?]

La Vita in Diretta, Roberta Morise spiazza Alberto Matano: "Vuoi celebrare il mio matrimonio?". Lui reagisce così (Di sabato 17 febbraio 2024) Un sorriso che parla da sé e la gioia delle grandi occasioni. Roberta Morise ha detto sì: si sposerà con Enrico Bartolini, dal quale aspetta un figlio. E, ospite ieri a La Vita in Diretta da Alberto Matano, ha mostrato tutta l'emozione per le future nozze. "Proprio nel giorno di San Valentino, come si conviene a tutte le favole d'amore con la A maiuscola, qualcuno a questo tavolo ha ricevuto una meravigliosa proposta di matrimonio", ha esordito il conduttore. così, via a un filmato per raccontare l'amore tra il cuoco e la showgirl. "Sono molto felice, è stato tutto così veloce e inaspettato. Sembra un sogno e, come dice la canzone 'Come nelle favole', esiste la metà perfetta ed esiste la felicità. E io sono felice", ha spiegato ...

