La vita di Navalny ha molto da insegnare agli utili idioti del putinismo

Alexei Navalny , unico oppositore di Putin ancora in vita, è morto in carcere ieri, nell'unità detentiva numero 3, di Navalny, Ivan dilapidando ricchezze di una nazione ancora molto povera. Con

La bestia nera di Putin da vivo, il suo incubo da morto: Alexei Navalny ha compiuto atti che eccedono l'eroismo e il suo esempio non morirà mai ...

La reporter Politkovskaja, la spia Litvinenko, il falco Wagner Prigozhin. Quanti omicidi eccellenti: Un copione già visto: nel 2015 sotto il Cremlino ucciso Boris Nemtsov, il principale oppositore Un morto in più. Alexei Navalny è uno dei tanti morti eccellenti della vita pubblica russa degli ultimi ...

Mosca, molti sconvolti per Navalny: con la sua morte muore la speranza: Roma, 16 feb. (askanews) - A Mosca, in molti sono sotto shock per la notizia della morte dell'oppositore Aleksey Navalny, deceduto nella colonia penale in cui era detenuto al Circolo Polare Artico. Il ...