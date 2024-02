La vertenza sull’handling I sindacati al tavolo con Mle | Un primo passo per trattare

trasporto aereo e dei lavoratori dell'handling aerea per avere info dettagliate e aggiornate sull'pubblico locale SETA per sbloccare la vertenza sui lavoratori che sull'utenza ? spiegano i sindacati ?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 febbraio 2024) Definito il percorso che dovrebbe portare al rinnovo del contratto aziendale per i dipendenti di MLE- BCube Spa che hanno scioperato a cargo city a Malpensa per cinque giorni da venerdì 9 febbraio a martedì 13, sostenuti daidi base, Cub Trasporti, Flai, Usb, Adl, per ottenere miglioramenti salariali. Dopo il confronto in Prefettura a Varese tra le parti, martedì 13 febbraio lo sciopero è stato sospeso, in attesa dell’incontro che ieri alle 15 si è svolto nella sede di Enac a Malpensa, all’azienda ha convocato Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Ugl e Flai, non le altre tre sigle di base. Fondamentale era ritrovare un clima sereno dopo le tensioni dei giorni scorsi proprio per poter avviare la trattativa. Ha detto al termine Luigi Liguori, segretario generale della Filt Cgil di Varese: "Ilè ...