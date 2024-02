La svolta sostenibilità Imprese più green In crescita l’utilizzo di fonti rinnovabili

"In linea con tutte le scadenze" La Svolta Ict, Istat " Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese Prospettive Turismo, cultura e Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tra levaresine cresce la consapevolezza dell’importanza di utilizzareenergetiche non fossili. Lo si legge tra i numeri dell’analisi condotta dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio in occasione della Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Dall’approfondimento, sviluppato su dati Terna, emerge come in provincia l’energia prodotta da, considerando le quote di fotovoltaico ed idroelettrico, si sia incrementata del 23,5% in un solo anno. Il contributo maggiore a questaviene proprio dal fotovoltaico, che tra il 2018 e il 2022, ultimo anno disponibile, ha visto un aumento del 41,8%, toccando quota 188,6 gigawattora. Un dato che eguaglia ormai il quantitativo generato da...