La Sonrisa | il “Castello delle Cerimonie” diventa proprietà del Comune | decine di matrimoni a rischio | i futuri sposi nel caos

La Corte di Cassazione ha reso esecutiva la confisca della Sonrisa, una struttura alberghiera nota anche come "castello delle cerimonie", dove negli ultimi anni sono state girate diverse trasmissioni televisive dedicate ai matrimoni, trasmesse soprattutto da

(Di sabato 17 febbraio 2024) La domandadomande è: che cosa succederà a Ladopo la confisca decisa dalla Cassazione? La risposta non è semplice visto che la sentenza emessa due giorni fa prevede il passaggio diretto della struttura – divenuta celebre grazie al wedding reality di Real Time, Il– aldi Sant’Antonio Abate e dunque il passaggio di consegne non sarà immediato e i tempi inevitabilmente lunghi. Per questo in molti, anche sui social, si interrogano su una questione: ie legià prenotate e fissate da tempo si faranno comunque? Se lo chiedono anche i diretti interessati, ossia ie le famiglie coinvolte, che sul profilo social della struttura gestita dalla Imma ...