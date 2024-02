La sfilata intimo maschile e femminile di Tamarri ed Eleganti a Ciao Darwin 2024 | il Defilè di Floriana Secondi e Raffaello Tonon | Video Mediaset

Non poteva mancare, tra le prove, il defilè che ha visto i partecipanti sfilare con alcuni outfit da giorno, da sera, da discoteca e l'intimo maschile e femminile. In particolare i due capisquadra si

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 17 febbraio 2024) Venerdì 16 febbraioè andata in onda la nona puntata di ‘‘, dopo la sosta per il Festival di Sanremo. A scontrarsi sono state le squadre dei ‘’, capitanate dae quella degli ‘‘ con. Non poteva mancare, tra le prove, ilche ha visto i partecipanti sfilare con alcuni outfit da giorno, da sera, da discoteca e l’. In particolare i due capisquadra si sono messi in gioco scendendo in passerella con il loro miglior vestito da giorno.ha sfilato con con uno spezzato grigio e blu, camicia bianca e taschino. ...