La Russia avanza sui suoi cadaveri Ucraina in ginocchio | annunciato il ritiro da Avdiivka

'Nella situazione in cui il nemico avanza sui cadaveri dei propri rappresenta il progresso più significativo per la Russia dalla

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) L'è in. Senza munizioni e sopraffatte dall'armata russa, le Forze armate di Kiev si sono ritirate da, nella regione sud orientale di Donetsk, per evitare l'accerchiamento e per preservare la vita e la salute dei militari. Lo ha riferito il comandante in capo delle Forze armate ucraine Oleksandr Syrskyi sulla sua pagina Facebook. "Data la situazione operativa intorno ad, con l'obiettivo di evitare l'accerchiamento e preservare la vita e la salute dei militari, ho deciso di ritirare le nostre unità dalla città e spostarci in difesa su linee più favorevoli", ha detto Sirskyi. Secondo il generale, i militari ucraini hanno adempiuto con dignità ai loro doveri militari, hanno fatto tutto il possibile per distruggere le principali unità belliche russe e hanno causato al nemico perdite ...