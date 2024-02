La Russa telefona a Meloni | delude silenzio opposizioni su De Luca

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 feb. (askanews) – A quanto si apprende il presidente del Senato Ignazio Lahato al presidente del Consiglio Giorgiaper esprimerle “la sua vicinanza dopo che oggi a Torino in un corteo pro Palestina dei manifestanti hanno dato fuoco ad una sua gigantografia assieme a quella del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu”. Nel corso dellata il presidente Lasi è detto inoltre “molto deluso dalla mancanza di solidarietà da parte delle forze di opposizione che ieri e oggi non hanno condannato le gravi parole pronunciate dal governatore della Campania Decontro Giorgia”. “Il rispetto per le istituzioni – sono state le parole del presidente del Senato – deve andare oltre le appartenenze politiche”. ...