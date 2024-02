La Russa chiama Meloni | vicinanza per la foto bruciata a Torino

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il presidente del Senato Ignazio La, a quanto si apprende, ha telefonato alla premier Giorgiaper esprimerle la suadopo che oggi a, in un corteo pro Palestina, alcuni manifestanti hanno dato fuoco a una sua gigantografia e a quella del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Lanel corso del colloquio telefonico, inoltre, si è detto molto deluso dalla mancanza di solidarietà da parte delle forze di opposizione, che ieri e oggi non hanno condannato le gravi parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca contro la presidente del Consiglio. Un silenzio, a quanto viene raccontato, che non è affatto piaciuto alla seconda carica dello Stato. "Il rispetto per le istituzioni deve andare oltre le appartenenze politiche", la considerazione espressa da La ...

