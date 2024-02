La ritirata di Avdiivka è più simbolica che pratica Ma ora a Kiev servono armi e uomini

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 17 febbraio 2024) Anche seè una conquista strategica per la Russia, non cambierà significativamente l'equilibrio della guerra. Ma rappresenta comunque una sconfitta per il nuovo comandante dell’esercito ucraino Sirski. Marrone (IAI): "È un campanello d’allarme. Per Zelensky è difficile tenere le posizioni anche quando le perdite russe sono maggiori”