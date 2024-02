La primavera I Galloppa boys sfidano la Lazio

(Di sabato 17 febbraio 2024) Inizierà con il match di oggi alle 15 a Formello un doppio appuntamento nella Capitale che vedrà protagonista lanell’arco di soli 5 giorni: Biagetti e soci, reduci dal successo per 1-0 sulla Juventus, saranno infatti di scena a Roma sia questo pomeriggio per affrontare lanel 22° turno di campionato sia mercoledì prossimo al Tre Fontane contro la Roma per disputare il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, coi baby viola che potranno contare sul 3-1 ottenuto nel match d’andata. Per la sfida di oggi con i biancocelesti (mancherà Rubino per squalifica) è probabile chepossa scegliere di attuare un po’ di turnover. In caso di pari o vittoria oggi, latoccherebbe quota 10 risultati utili consecutivi. Andrea Giannattasio

