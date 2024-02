La pagella di Napoli – Genoa

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ildopo la sconfitta di Milano contro il Milan che ha allontanato la zona champions, contro ildi Gilardino davanti al proprio pubblico non va oltre l’1 a 1, squadra ancora senza idee e con un calcio vecchio di vent’anni.1 – 1 Ho visto questo: Meret 7: Due grandi parate, il migliore. Di Lorenzo 4,5: Non supera mai l’avversario, sbaglia passaggi semplici e sembra nervoso e rassegnato. Rrahmani 5: Si perde due volte Reteguei, e Meret ci mette due pezze, gioca con grande superficialità. Ostigard 6: Partita di grande generosità, esce a inizio ripresa perché ammonito. Mazzocchi 5: Preferito a Mario Rui dal primo minuto, tanta voglia ma poco incisivo e molti errori. Anguissa 5,5: Bene il primo tempo, male nella ripresa, ha l’occasione del pareggio con un colpo di ...

Il Napoli dopo la sconfitta contro l’Inter all’ultimo minuto nella finale della supercoppa italiana, affronta la Lazio in trasferta con una squadra ... (terzotemponapoli)

Il Napoli dopo il pareggio dell’Olimpico contro la Lazio, ritorna alla vittoria contro il Verona vincendo in rimonta con un capolavoro di ... (terzotemponapoli)

Khvicha Kvaratskhelia è stato considerato il migliore in campo nella sfida di ieri tra Napoli ed Hellas Verona. Khvicha Kvaratskhelia è stato ... (forzazzurri)

Il Napoli dopo la vittoria in rimonta contro il Verona, con un gol fantastico di Kvaratskhelia, si ferma nuovamente in trasferta, partita ... (terzotemponapoli)

SKY - De Grandis: "Napoli, Mazzarri si è abituato a un gioco e un modulo che non sono suoi": Stefano De Grandis, giornalista, ha commentato a Sky il pari per 1-1 tra Napoli e Genoa: "I numeri di Mazzarri e Garcia Con Mazzarri è andata anche peggio, si è abituato a un gioco che non è il suo.

Sosa non ci sta: “Con Mazzarri non ci sono speranze! E’ un calcio vecchio!”: Ai microfoni di Tele A, l'ex attaccante azzurro Roberto "Pampa" Sosa ha parlato dello striminzito pareggio del Napoli con il Genoa ...

Napoli-Genoa 1-1, le pagelle - Ostigard in apnea, Ngonge la svolta! Simeone a vuoto, Mazzarri disastro continuo: Meret 6 - Bel guizzo sul colpo di testa di Retegui dopo 6’, concede il bis a metà primo tempo Di Lorenzo 6 - Il Genoa si fa pericoloso dalle sue parti e non è sempre ...