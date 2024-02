di laurea in Lingue europee in Statale e il corso in Fashion a Londra, a New York e anche a Milano. Era intervenuto un approccio

La New York Fashion Week è morta, lunga vita alla New York Fashion Week (Di sabato 17 febbraio 2024) Martedì ha nevicato a New York, ricoprendo il suolo con una polvere fangosa che mi ha ricordato le foto di street style della settimana della moda di un tempo: redattori che sguazzavano nella fanghiglia con i loro cappotti più chic, come si vedeva sulle pagine del blog di Mr. Street Peeper e The Sartorialist più di dieci anni fa, quando di solito nevicava a febbraio. Sebbene i fiocchi si siano sciolti al tramonto, sono ricomparsi (più o meno) sotto forma di una sostanza polverosa e appiccicosa che ha ricoperto la passerella di Thom Browne durante la chiusura della settimana. Quest'anno la New York Fashion Week si è svolta a cavallo del Super Bowl, aggiungendo un divertente strato comico al programma della settimana. Mentre Usher saliva sul palco ... Leggi tutta la notizia su gqitalia (Di sabato 17 febbraio 2024) Martedì ha nevicato a New, ricoprendo il suolo con una polvere fangosa che mi ha ricordato le foto di street style della settimana della moda di un tempo: redattori che sguazzavano nella fanghiglia con i loro cappotti più chic, come si vedeva sulle pagine del blog di Mr. Street Peeper e The Sartorialist più di dieci anni fa, quando di solito nevicava a febbraio. Sebbene i fiocchi si siano sciolti al tramonto, sono ricomparsi (più o meno) sotto forma di una sostanza polverosa e appiccicosa che ha ricoperto la passerella di Thom Browne durante la chiusura della settimana. Quest'anno la Newsi è svolta a cavallo del Super Bowl, aggiungendo un divertente strato comico al programma della settimana. Mentre Usher saliva sul palco ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza