La moglie di Navalny | “Putin deve pagare”

Alexey Navalny è morto in carcere alla soglia dei suoi 48 anni che mentre da più parti e dalla stessa moglie dell'oppositore il e dalla stessa moglie dell'oppositore il dito è puntato su Putin. E'

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 17 febbraio 2024) Yulia Borisovna, ladi Alexey, morto nella colonia penale nel Circolo polare artico russo in cui era stato rinchiuso, ha appreso la notizia in Germania. Ieri era a Monaco di Baviera, ospite della Conferenza sulla sicurezza, per continuare la lotta nel nome del marito. “Non possiamo credere ae al suo governo, perché mentono continuamente. Ma se questa notizia è vera,e tutto il suo staff, tutti i suoi uomini, pagheranno per quello che hanno fatto. Saranno portati davanti alla giustizia e questo avverrà presto”, le sue prime parole sulla morte del marito quando era ancora impossibile avere conferme indipendenti. “Tutte le persone del mondo devono combattere contro questo male, questo orribile regime in Russia eessere ritenuto personalmente ...