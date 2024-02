La madre di Navalny ' informata formalmente' della morte

La madre di Alexei Navalny è stata informata formalmente della morte dell'oppositore di Putin in carcere: lo rende noto il suo team aggiungendo che i parenti di Navalny hanno chiesto che la sua salma

"Non voglio sentire alcuna condoglianza. Abbiamo visto mio figlio nella colonia penale il giorno 12, avevamo una visita. Era vivo, sano, allegro". Lo ... (quotidiano)

Roma, 16 febbraio 2024 - Solo ieri Alexei Navalny sembrava non avere problemi di salute, Anton Gerashchenko, consigliere del ministero ucraino ... (quotidiano)

«Vladimir Putin deve sapere che sarà punito per quello che hanno fatto». A dirlo dal podio della conferenza della sicurezza di Monaco, da dove è ... (open.online)

La moglie di Navalny: “Putin deve pagare”: Yulia Borisovna, la moglie di Alexey Navalny, morto nella colonia penale nel Circolo polare artico russo in cui era stato rinchiuso, ha appreso la notizia in Germania. Ieri era a Monaco di Baviera, ...

Navalny eroe e martire: la lotta contro la tirannide e per la democrazia proseguirà: È il “ delitto Matteotti ” della Russia di Putin e tutto il mondo delle democrazie è sotto shock per l’annuncio battuto ieri mattina dalle agenzie di stampa russe: “ Alexei Navalny è morto ”. Non è ...

Il direttore di Novaya Gazeta a Fanpage.it: “Navalny ucciso. Da oggi la Russia sarà solo dittatura e guerra”: Che Navalny sia stato ucciso dal regime o sia morto naturalmente, è certo che a un mese dalle elezioni presidenziali Putin è passato all’offensiva. Se non altro mediatica, con l’intervista data all’ex ...