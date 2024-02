come la guida " Dieci bufale sulla Luna che dovreste smettere di dove spiegavamo perché non ha senso affermare che le missioni dove spiegavamo perché non ha senso affermare che le missioni Apollo

La Luna, le missioni su Apollo, Marte. Un viaggio affascinante nell’universo (Di sabato 17 febbraio 2024) Un viaggio tra i misteri dell’universo accompagnati da Amalia Ercoli Finzi (nella foto) prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica, è la proposta culturale promossa da un pool di associazioni di Canegrate (Milano) in programma il 23 febbraio nella sala consiliare del Comune. “La Luna, e poi…?“ è il titolo che impegnerà la scienziata nativa di Gallarate, con un curriculum di collaborazioni che annovera gli enti spaziali di tutto il mondo, in un viaggio attraverso l’esplorazione spaziale dalle missioni Apollo fino alle future destinazioni verso Marte. In occasione della conferenza che avrà inizio alle 21 sarà visitabile anche una singolare mostra realizzata dal Gruppo di Ricerca Storica di Busto Garolfo dal titolo “Cosa ci resta della ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di sabato 17 febbraio 2024) Untra i misteri dell’universo accompagnati da Amalia Ercoli Finzi (nella foto) prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica, è la proposta culturale promossa da un pool di associazioni di Canegrate (Milano) in programma il 23 febbraio nella sala consiliare del Comune. “La, e poi…?“ è il titolo che impegnerà la scienziata nativa di Gallarate, con un curriculum di collaborazioni che annovera gli enti spaziali di tutto il mondo, in unattraverso l’esplorazione spaziale dallefino alle future destinazioni verso. In occasione della conferenza che avrà inizio alle 21 sarà visitabile anche una singolare mostra realizzata dal Gruppo di Ricerca Storica di Busto Garolfo dal titolo “Cosa ci resta della ...

