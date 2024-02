La Juventus non vince da un mese | 2-2 a Verona e sono quattro partite senza successi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 17 febbraio 2024) Lanonpiù: 2-2 a(e). La squadra di Allegri è in crisi. Nonda un, dal 21 gennaio quando passò a Lecce per 3-0. Da allora due pareggi contro Empoli ee due sconfitte da Inter e Udinese. Ormai lo scudetto è lontano e la, come sempre detto Allegri, può dedicarsi solo alla lotta Champions.dimenticare che tutte le notizie sui presunti fondi all’estero di John Elkann disegnano un futuro più opaco che mai per il club bianconero. Apareggio giusto. Colche ha giocato bene ed è andato in vantaggio con un eurogol di Folorunsho in avvio. ...