La Juve stecca anche al Bentegodi | solo 2-2 con il Verona

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 17 febbraio 2024) AGI - Con il pareggio di, che rappresenta il quarto turno di fila senza successi in campionato, lantus abbandona con ogni probabilità tutti i propri sogni di scudetto. Il 2-2 del, con Vlahovic e Rabiot a recuperare per due volte i due momentanei vantaggi gialloblu di Folorunsho e Noslin, fa sorriderel'Inter che scappa a +9 in vetta alla classifica, oltretutto con una partita ancora da recuperare. Sembra essersi inceppato qualcosa nella squadra di Max Allegri, che rischia di scivolareal terzo posto in caso di vittoria del Milan contro il Monza nella sfida di domani. Ottimo punto invece per gli uomini di Baroni, che salgono a 20 punti ma restando comunque al terzultimo posto in zona retrocessione. È un avvio di gara scoppiettante quello tra gialloblu e bianconeri, ...