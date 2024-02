La Juve non vince più | solo 2-2 contro il Verona

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Lanon riesce a uscire dalla crisi, anzi. Al 'Bentegodi' i bianconeri inseguono per tutti i novanta minuti unpimpante e meglio organizzato, per due volte avanti e per due volte raggiunto dagli ospiti, che erano chiamati a ben altra prova dopo le sconfitte in serie rimediate da Inter e Udinese. Vlahovic su rigore e Rabiot replicano ai sigilli di Folorunsho e Noslin e riescono almeno a evitare la sconfitta, ma il punto raccolto sul campo dell'Hellas in questo momento serve poco alla Vecchia Signora, costretta a virare in poche settimane del sogno tricolore all'obiettivo Champions. Il 2-2 diconferma le difficoltà e lo smarrimento collettivo delle ultime settimane: la difesa non è più quella impermeabile di metà stagione, il gioco latita e la confusione tattica regna sovrana, visto checon il ...