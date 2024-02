La Juve non sa più vincere | l’Inter vola verso lo scudetto | il Milan punta al secondo posto

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ladi Allegri ha dimenticato come si vince una partita. Dopo il pari con l’Empoli e le due sconfitte di fila contro Inter e Udinese è arrivato il 2-2 in rimonta in casa del Verona. Una striscia decisamente negativa che permette aldi andare in fuga a +9 con una partita da recuperare. Larischia anche di perdere ilin classifica. Infatti ilbattendo il Monza domani avrà la possibilità di scavalcare i bianconeri, prendendosi il. Hellas in vantaggio nel primo tempo con Folorunsho e poi di nuovo nella ripresa con Noslin dopo il pari di Vlahovic su rigore. Il francese segna ma ai bianconeri non riesce il ribaltone. E la classifica piange. Il Verona conquista un punto insperato alla vigilia.

La Juve ntus non riesce ad andare oltre il 2-2 a Verona : per i bianconeri sono appena due punti nelle ultime quattro partite, l'Inter vola a ... (fanpage)

Verona, 17 febbraio 2024 – La Juventus non riesce più a vincere . Quarta partita consecutiva senza successi per i bianconeri , che al Bentegodi ... (sport.quotidiano)

(Adnkronos) – La Juventus pareggia 2-2 sul campo del Verona nel match in calendario oggi 17 febbraio per la 25esima giornata della Serie A 2023-2024. ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – La Juventus pareggia 2-2 sul campo del Verona nel match in calendario oggi 17 febbraio per la 25esima giornata della Serie A ... ()

La Juve non esce dalla crisi, a Verona un 2 - 2 che fa male: Così l'Inter vede sempre più lo scudetto, +9 con una partita da recuperare, mentre domani il Milan può scavalcare la Juve al secondo posto. Allegri non fa rivoluzioni o esperimenti dopo la sconfitta ...

Pagelle Verona - Juventus 2 - 2: Folorunsho e Noslin abbattono i sogni scudetto, Vlahovic fa 13, Gatti 90, la paura: Rivivi tutte le emozioni della gara del Bentegodi A inizio ripresa, la gara non cambia, con l'Hellas a mettere pressione su ogni pallone e la Juve in affanno. La conseguenza è una gara che vive ...

SERIE A - Verona-Juventus 2-2: i bianconeri recuperano due volte l'Hellas: La Juve non sfonda a Verona. Dopo le sconfitte contro Inter e Udinese, nella 25.ma giornata di Serie A la squadra di Allegri non va oltre un pirotecnico 2-2 con l'Hellas e resta a tiro del Milan a quo ...

Serie A - Juve bloccata a Verona, ora rischia il sorpasso: Finisce con una rete per aprte anche la ripresa di Verona-Juventus, con i gol di Noslin e Rabiot, per un 2-2 finale che non può soddisfare i bianconeri, che in caso di vittoria del Milan verrebbero ...

Verona-Juventus 2-2: video, gol e highlights: Non torna la vittoria per la Juve che resta senza successi per il quarto turno di fila. Dopo il pari con l'Empoli e i ko contro Inter e Udinese ecco il nuovo stop per 2-2 col Verona. Magia di Foloruns ...