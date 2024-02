La Juve frena ancora | Verona rimontato due volte | 2-2

Stavolta Vlahovic non basta, perché la follia di Milik costringe la Juventus ad inseguire L'Empoli , in superiorità numerica per più di un'ora. ... (ilmattino)

Fabio Capello , ex allenatore del Milan , parla della possibilità per la squadra di Stefano Pioli di arrivare al secondo posto in classifica (pianetamilan)

Serie C: Casertana, il gol del 4 - 3 arriva al 91', frena in casa il Benevento. Torna a vincere il Foggia: Neanche il tempo di esultare e la Casertana fa centro: i rossoblù si riversano in avanti e trafiggono Forte per la quarta volta, facendo esplodere il "Pinto" con la rete dell'ex Juve Stabia Rovaglia ,...

Serie C: la Juve Stabia frena ma l'Avellino non ne approfitta, bene la Juve: Girone B: Juve Stabia fermata dal Brindisi, Avellino solo pari a Potenza. Sorpresa nel girone C dove la capolista Juve Stabia non è andata oltre lo 0 - 0 con il fanalino di coda Brindisi . Non ne ha, ...

Serie B, terminate le gare delle 16.15: Palermo, colpo playoff. Adorni ferma la Samp, frena il Catanzaro: Sono terminate le tre gare iniziate alle ore 16.15, valide per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Colpo in chiave playoff per il Palermo.

Ricordate quel giorno VERONA-JUVENTUS: La rivisitazione di alcune partite giocate dalla Juventus; storie di vittorie e di sconfitte per riassaporare e rivivere antiche emozioni ...

La Juve deve scacciare il record negativo di Delneri: Come riporta Gianluca Oddenino su La Stampa, a Verona la Juventus deve pensare solo al campo e a come reagire dopo l’inattesa frenata, mentre c’è un record negativo da scacciare. Tre partite ...