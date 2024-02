La guerra dei chip non frena per ora la crescita di Asml e Tsmc

il produttore di chip al centro dell'entusiasmo per l' Questi enormi guadagni azionari sono destinati ad alzare il livello dei suoi Ma una nuova guerra sui prezzi dei mutui e la necessità di

(Di sabato 17 febbraio 2024) Se Jensen Huang non fosse il ceo della, forse, più importante azienda per il futuro dell’intelligenza artificiale (Nvidia), le sue dichiarazioni sarebbero passate inosservate, a conferma di quanto analisti, osservatori e pionieri di quest’industria mormorano da tempo. “Ogni paese necessita di un IA sovrana” perché, secondo Huang, “codifica la vostra cultura, l’intelligenza della vostra società, il vostro senso comune, la vostra storia – siete voi a possedere i vostri dati”. Parole scambiate con Al Olama, ministro degli Emirati Arabi Uniti per l’IA durante la conversazione avvenuta in un momento chiave dell’evento, il World Governments Summit, a cui hanno partecipato più di 4.000 delegati provenienti da 150 Paesi. Con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e del computing avanzato, le graphic processing unit (GPU) di Nvidia sono diventate il prodotto che abilita un’innovazione dopo ...