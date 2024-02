La Giornata del Gatto è il 17 febbraio | ecco perché è importante festeggiarla

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ogni anno, il 17, gli amanti dei gatti in Italia celebrano con gioia ladel, un’occasione speciale dedicata ai nostri fedeli compagni felini, che non smettono mai di stupirci con i loro occhi espressivi e i comportamenti bizzarri da cartone animato. Una festività che si unisce a una serie di altre giornate L'articolo proviene da Il Difforme.

Inter-Monza Primavera è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1: questo il tabellino della partita valida per la ventiduesima giornata del ... (inter-news)

Il 17 febbraio si celebra la Giornata Nazionale del Gatto . Perché ? Facciamo subito notare che parliamo di ricorrenza “ Nazionale ” e non ... (optimagazine)

Firenze, 17 febbraio 2024 - Grigi, tigrati, riservati, coccolosi e curiosi come pochi: i gatti sono grandi compagni degli esseri umani praticamente ... (lanazione)

In occasione della Giornata nazionale del gatto , fioccano le ricerche e gli studi sull’animale domestico che, con il cane, si contende d alla notte ... (secoloditalia)

Quante volte, per esempio, ci capita di dimenticare la luce accesa in una stanza? Quanto spesso ci laviamo i denti senza chiudere il rubinetto ... (quotidiano)

Castel Volturno. 11 ore nei campi, frustate: i racconti - choc degli schiavi del raccolti: "Al termine della giornata di lavoro mentre aspettavamo l'arrivo del trattore per caricare il prodotto raccolto, decisi di fumare una sigaretta e mi sedetti per terra per poter riposare. Mentre ero ...

Serie A, Napoli - Genoa 1 - 1. Ora in campo Verona - Juventus 2 - 2. DIRETTA: Dopo gli anticipi del venerdì , con la vittorie del Torino sul Lecce e il netto 4 - 0 rifilato dall'Inter alla Salernitana, la 25esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altri 3 match. Nel pomeriggio è terminata con il punteggio di 1 - 1 la sfida tra Napoli e Genoa. Alle 18 è iniziata Verona - Juventus, mentre in ...

Lecco-Cosenza 1-3, voci Aglietti (“Ko troppo netto, abbiamo avuto più chance”) e Caserta (“Grande partita”): Lecco-Cosenza 1-3, voci Aglietti (“Ko troppo netto, abbiamo avuto più chance”) e Caserta (“Grande partita”) - picenotime.it - IT ...

Venezia, Vanoli: “Vogliamo raggiungere un risultato importante”: Alla vigilia della venticinquesima giornata di Serie B 2023/24, che vedrà il Venezia affrontare il Modena allo stadio Penzo domani alle ore.

Sampdoria – Brescia: le rondinelle agguantano il pareggio nel recupero: Brescia. Il Brescia soffre ma tiene la testa alta e conquista un pareggio con la Sampdoria dell’ex rondinella Andrea Pirlo, nel match della 25esima giornata del campionato di Serie B. Un punto ...