La generosità di Vittorio Sgarbi per Bergamo | dal Teatro Sociale alle Ville Liberty di Sarnico

Tu sei un topo ", che Vittorio Sgarbi avrebbe scritto a Morgan. " E Sgarbi: "Non mi piace chi, dotato per mia generosità del potere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 17 febbraio 2024) Molti degli oltre 3.045 amanti delle arti iscritti da qualche annochat dihanno accolto l’invito a testimoniare la sua disinteressata attività professionale in concomitanza di incarichi pubblici. “Sono suo amico da quandoaveva 26 anni e per me è un po’ un mistero questa sua strana vicenda”, commenta il grista Arialdo Ceribelli, che ricorda comefosse già criticato da giovane, quando non rispettava gli orari d’ufficio in Sovrintendenza, ma svolgeva molto bene il suo lavoro, realizzando la catalogazione dei beni culturali di Rovigo. “Con me è sempre stato generoso, mi ha fatto conoscere molti luoghi, persone, opere d’arte. Non trovo congrua l’applicazione di questa legge nei casi limite come quello di; preferirei poter contare su un ...