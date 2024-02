La Generazione Z ha davvero già paura di invecchiare?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 17 febbraio 2024) Per laZ, avere 26 anni vuol dire essere anziani. Proprio così: i giovani sono già preoccupati per l’invecchiamento e per la cura della propria immagine. A confermarlo è anche il New York Times che dedica al fenomeno un articolo di approfondimento. In un’epoca in cui nessuno vuole diventare vecchio e si cerca di vivere in uno stato di giovinezza perenne e infinita, il quotidiano sottolinea come siano soprattutto i più giovani a risentire della questione. La teoria è che i membri della Gen Z stiano invecchiando male anzi siano molto preoccupati dimale o di essere già esteticamente maturi. Come fa il latte fresco che dura pochi giorni. A dispetto del vino, che, spesso, più invecchia più diventa interessante. Si parla ...