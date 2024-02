La fiera dei promessi sposi Fra bouquet e bomboniere il fatidico sì è una festa

e nelle istituzioni meriterebbero la stessa considerazione dei Manzoni che volevamo consultare per ideare un gioco sui "Promessi La Tiopi è appena tornata dalla fiera di Norimberga dove ha

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 febbraio 2024) TREVIGLIO (Bergamo) Da sempre si propone alle coppie di futuricome il luogo ideale per scoprire il meglio del settore wedding, dove professionisti ed esperti aiutano a trovare l’ispirazione giusta per rendere unico il giorno del matrimonio, grazie alle numerose idee e ai preziosi consigli per definire ogni aspetto della cerimonia. È stata inaugurata ieri e si protrarrà fino a domenica l’edizione invernale di "Bergamo/Treviglio Edition, il 28esimo salone dedicato agliche si terrà per la prima volta alladi Treviglio invece che a Bergamo, mantenendo però inalterato il format già ampiamente collaudato nel capoluogo orobico. La manizione, ideata da Promozioni Confesercenti e organizzata da Ecspo srl, torna con le novità del settore wedding in una nuova e diversa area ...