La Fermana alle prese con l’infermeria Malaccari recupera | Spedalieri ancora out

I biancorossi, alle prese con una rimonta comunque difficile, non ad allenarsi nella giornata di sabato in quanto la Fermana bussa

(Di sabato 17 febbraio 2024) Laprosegue la preparazione in vista della partita contro la Spal. Ferraresi che arriveranno al Recchioni domenica 18ore 14. A piccoli passi, inizia a svuotarsiè tornato a correre e dovrebbe essere a disposizione di mister Stefano Protti per la gara casalinga. L’ex Brindisi si era infortunato dopo appena tre minuti nella partita contro il Cesena. Recupero importante per i gialloblù: il centrocampista/ala nel suo esordio con la maglia dellaaveva subito offerto un’ottima prestazione contro la Recanatese. L’infortunio non gli ha permesso di riconfermarsi, ma ora Protti può tornare a contare su di lui.to a pieno anche Christian Scorza. Ha superato il fastidio al polpaccio che gli aveva fatto saltare il derby contro la Vis Pesaro. Già ...

Fermana, cercasi Spal(lata) per sperare: stipendi pagati: SERIE C – Domenica alle ore 14 i canarini in campo contro i ferraresi ... Buona notizia sul fronte societario La Fermana ha pagato gli stipendi rispettando la scadenza federale del 16 febbraio.

Non basta una passata di Straccio per brillare: Osimana punita da assenze, errori e dubbi: LE PAGELLE - Sconfitta pesante, che sonno sul gol in avvio. Nicholas Fermani spreca il pari e si fa cacciare. Buonaventura unico terminale Santarelli 6 oltre alle occasioni delle due reti su cui non p ...

Petrungaro è il migliore dei suoi. Male Furlanetto, Fort si riscatta: Nel pareggio della Fermana, Furlanetto salva nel primo tempo ma commette un brutto intervento nel secondo. Fort si riprende dopo una brutta prestazione, mentre Sorrentino lotta ma riceve pochi palloni ...