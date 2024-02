che per Salvini si profilano come una doppia sconfitta: sia il caso Zaia spacca la destra Sondaggi politici, calo destra per le di percorrere la stessa strada e di attrezzarsi per la sfida

"La doppia sfida per le aziende" (Di sabato 17 febbraio 2024) La sfida per le imprese varesine è doppia: da un lato c’è il tema attualissimo dell’innovazione tecnologica, con in cima le potenzialità, ma anche i rischi da saper governare, legati all’intelligenza artificiale. Dall’altro la transizione ecologica, con la strada che conduce verso la sostenibilità. La Uil, nella sua estensione locale e regionale, ha voluto fare il punto su questi maxitemi con un incontro in Camera di Commercio a cui ha invitato sia gli attori economici che quelli istituzionali. Una mattinata di confronto per stilare la ricetta per la crescita futura di Varese. "Ci sono dei pilastri per affrontare questi due temi - ha detto il segretario generale di Uil Lombardia Enrico Vizza - intanto un lavoro che sia di qualità, e poi la formazione: sempre più dobbiamo dare opportunità ai giovani affinché le nuove sfide siano un’opportunità di ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di sabato 17 febbraio 2024) Laper le imprese varesine è: da un lato c’è il tema attualissimo dell’innovazione tecnologica, con in cima le potenzialità, ma anche i rischi da saper governare, legati all’intelligenza artificiale. Dall’altro la transizione ecologica, con la strada che conduce verso la sostenibilità. La Uil, nella sua estensione locale e regionale, ha voluto fare il punto su questi maxitemi con un incontro in Camera di Commercio a cui ha invitato sia gli attori economici che quelli istituzionali. Una mattinata di confronto per stilare la ricetta per la crescita futura di Varese. "Ci sono dei pilastri per affrontare questi due temi - ha detto il segretario generale di Uil Lombardia Enrico Vizza - intanto un lavoro che sia di qualità, e poi la formazione: sempre più dobbiamo dare opportunità ai giovani affinché le nuove sfide siano un’opportunità di ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Volley minore. In Serie B super sfida al vertice. Villa e Kerakoll battagliano: Nella seconda giornata di ritorno nei campionati minori di pallavolo, sfide cruciali in Serie B maschile e B1 femminile con incontri di alto livello e trasferte insidiose per le squadre modenesi. Il p ... Il senso della sfida tra Lega e FdI: Non è solo uno scontro tra caratteri e una rivalità per le poltrone. Sullo sfondo c’è di più, come testimonia il fatto che il conflitto nasce da una questione ... Inter, Marotta: "Zielinski e Taremi Siamo attenti, annunceremo se la cosa si potrà concludere o no": Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha presentato la gara contro la Salernitana e fatto il punto sulla stagione dei nerazzurri. Queste le sue dichiarazioni a Sky ...

Video di Tendenza