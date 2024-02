La disfida tv dei rapper d’Italia Irrompe la musica delle periferie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) "Magnete ‘o microfono, bro". L’incitazione a dare tutto rivolta da Geolier ai concorrenti di Nuova Scena, il contest in 8 episodi al via lunedì su Netflix, potrebbe valere anche per le tante domande, più o meno pettinate, che piovono in questo momento sull’hip-hop italiano. Un fenomeno assoluto, come dimostrato dall’esorbitante televoto incassato proprio daldi Secondigliano sul palco di Sanremo, che il talent show prodotto da Fremantle esalta, portando sotto la lente della terna giudicante formata da Rose Villain, Geolier e “il maestro” Fabri Fibra, ventisette personalità alla ricerca di un posto al sole nel mondo dell’urban. "Qua, se vinci, ti tirano centomila euro in faccia ed è una vetrina gigante per qualsiasi ca**o di visibilità" confida alla telecamera Caciah, 23 anni, poco prima che la fortuna si dimentichi di lui rispedendolo lì da dov’è venuto, ...