La Croazia batte l' Italia ed è campione del mondo di Pallanuoto

(Di sabato 17 febbraio 2024) AGI - È mancata solo la ciliegina sulla torta ma il Settebello ai Mondiali andati di scena a due passi dalle acque del Golfo Persico e ad altrettanti dal Deserto Arabico, ha conquistato la quarta medaglia d'argento della storia iridata e il pass per le Olimpiadi di Parigi. L'dellamaschile ha perso 14 a 13 ai tiri dei rigori dallaal terzo oro iridato dopo quelli del 2007 e 2017. Per la seconda volta in meno di due anni (Budapest 2022) gli azzurri hanno perso la finale iridata dai cinque metri. La finale andata di scena nella vasca dell'Aspire Dome di Doha in Qatar alla quale hanno assistito circa mille spettatori è stata molto emozionate e combattuta con glini raggiunti sull'11 a 11 a soli cinque dal termine del quarto ed ultimo periodo. Il pareggio di Buric è stato siglato dopo ...