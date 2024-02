S'accende la corsa per la zona Champions Alle spalle del Milan c' Con ventidue punti nelle ultime nove gare, la Dea spazza via

La corsa Champions. Dea col Sassuolo in crisi per continuare a sognare (Di sabato 17 febbraio 2024) La Dea al galoppo vuole saltare anche l'ostacolo Sassuolo. Stasera alle 20.45 al Gewiss Stadium arrivano i neroverdi emiliani, quart'ultimi a quota 20, reduci da un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite, con la panchina del tecnico Dionisi a forte rischio in caso di risultato negativo e senza titolari importanti come il capitano Berardi, Obiang e Toljan. Atalanta, quarta con 42 punti, che in questo 2024 viaggia a sei vittorie e un pareggio, che in casa da dicembre ha infilato sette vittorie consecutive e nelle ultime dodici gare ha conquistato dieci successi e un pareggio. In questa stagione sono già due i confronti tra nerazzurri e neroverdi: alla prima del girone di andata, ad agosto, vittoria atalantina per 2-0 al Mapei con reti nel finale di De Ketelaere e Zortea, poi a gennaio un facile 3-1 in Coppa Italia, con gli emiliani imbottiti di ...

