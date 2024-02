Tragedia del lavoro in un cantiere di Firenze: tre morti, tre alla periferia nord della città, dove è in corso la costruzione di Marina Caprotti si è detta sconvolta per quanto avvenuto e ha

La città sconvolta. Firenze, il silenzio e il dolore. “Una strage del genere qui non si era mai vista” (Di sabato 17 febbraio 2024) Firenze, 17 febbraio 2024 – Un boato. Secco come un lampo. È l’osso che alle 8 e 52 si spezza e piomba giù dallo scheletrone del supermercato Esselunga che sarà, incapsulato tra i palazzi di Novoli, crinale nord di Firenze dove l’ombra del campanile di Giotto non si allunga più, nascosta dai supercinema e dalle rotaie sopraelevate del nuovo tram. Trave crollata al cantiere, la testimone: "Il rumore poi tanta polvere" In un cantiere muoiono – stanno morendo – degli uomini. Ma la città ancora non lo sa, è lì che rimette via svelta sotto l’acquaio i cocci della colazione. Ci mette qualche minuto la gente a intuire che tra le gru e i camion che hanno spianato il vecchio panificio militare della città per costruirci su un nuovo centro commerciale, è successo qualcosa di grosso, di mai visto a queste latitudini. E che ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 – Un boato. Secco come un lampo. È l’osso che alle 8 e 52 si spezza e piomba giù dallo scheletrone del supermercato Esselunga che sarà, incapsulato tra i palazzi di Novoli, crinale nord didove l’ombra del campanile di Giotto non si allunga più, nascosta dai supercinema e dalle rotaie sopraelevate del nuovo tram. Trave crollata al cantiere, la testimone: "Il rumore poi tanta polvere" In un cantiere muoiono – stanno morendo – degli uomini. Ma laancora non lo sa, è lì che rimette via svelta sotto l’acquaio i cocci della colazione. Ci mette qualche minuto la gente a intuire che tra le gru e i camion che hanno spianato il vecchio panificio militare dellaper costruirci su un nuovo centro commerciale, è successo qualcosa di grosso, di mai visto a queste latitudini. E che ...

Advertising

Notizie Correlate

I morti di Firenze - città sconvolta : lutto cittadino e sciopero. Esselunga chiude supermercati Firenze, 16 febbraio 2024 – Una città che una volta di più si trova a piangere morti sul lavoro. Firenze è sconvolta per il gravissimo crollo ... (lanazione)

Video di Tendenza