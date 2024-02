«La chiave per attraversare quest’epoca difficile è stare sul momento» spiega Laurie Anderson | artista versatile e “attivista spirituale” Che ci spiega quale aiuto può arrivarci dal “Mandala Lab” | un' installazione immersiva gratuita a Milano dal 24 marzo

Attraversare il Tevere dalla zona di Magliana a quella di Valco con una rivisitazione in chiave 'sostenibile', un ponte lungo un il ponte L'infrastruttura era stata originariamente pensata per

"Senza certi parametri l'Uefa non può mai dare il via libera a ospitare la manifestazione", spiega il presidente del Coni ROMA - "Gli Europei di ... (ilgiornaleditalia)

L’amore da Oscar di Past Lives, Eva Green è Milady, Giulietta show di Pilar Fogliati e altri 7 film al cinema o in streaming: I moschettieri ritrovano il maestro, il capitano di Treville. Athos nella sequenza finale, oltre i titoli di coda, ci consegna la chiave per la terza avventura. Il regista Martin Bourboulon sorprende ...

Segrega e maltratta padre di 81 anni, arrestata insieme al compagno a Reggio: Al momento dell'esecuzione del provvedimento giudiziario, gli agenti hanno trovato in casa il compagno della donna che non era neppure in possesso delle chiavi per aprire la stanza della vittima.

Terrificante: figlia rinchiude il padre in una gabbia: Le indagini, condotte con perizia dai poliziotti del commissariato di Palmi, hanno avuto inizio quasi per caso, durante altre operazioni investigative. Ciò che hanno scoperto è stato sconcertante.