La cena della vergogna. Al setaccio telefoni e chat. Tecnici informatici al lavoro (Di sabato 17 febbraio 2024) Mentre i 'bravi ragazzi' si affrettano a dirsi pentiti per quella che ormai è stata ribattezzata dalle cronache come 'la cena della vergogna', gli inquirenti muovono un altro passo avanti nell'inchiesta su quanto accaduto la sera del 22 dicembre in un ristorante di via Carlo Mayr. L'operazione, denominata appunto 'Bravi ragazzi', ha portato procura e Digos ad accendere i riflettori su quanto accaduto quella sera nel locale a due passi dal ghetto ebraico. Il risultato è di 24 iscrizioni al registro degli indagati (venti uomini e quattro donne tra i 23 e i 33 anni) per ipotesi di reato che vanno dall'apologia di fascismo alla propaganda e istigazione all'odio razziale, passando per le minacce e il vilipendio delle istituzioni. I nuovi sviluppi investigativi, in attesa degli interrogatori fissati per la settimana prossima, passano per ...

