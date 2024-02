La Cassazione dice che la Libia non è un porto sicuro e riportare lì i migranti è reato

(Di sabato 17 febbraio 2024) Sentenza molto attesa della Corte di, che riconosce che lanon è unper lo sbarco delle persone. E, di fatto, dà ragione alle Ong che da anni rifiutano di collaborare con la cosiddetta Guardia costiera libica. Ora anche gli accordi politici Italia-potrebbero finire in discussione.

