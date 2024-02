La capolista Il Mantova torna al Martelli Biglietti a 5 euro in tutti i settori

Torna al successo l' Atalanta U23 , ok anche Padova e Vicenza . Serie C, Girone A: Mantova inarrestabile, ma il Padova non molla . di affondare la Pro Patria tenere il passo della capolista,

(Di sabato 17 febbraio 2024) Dopo la vittoria di misura nel testacoda in casa dell’Alessandria, ilsubito in campo alper superare nel tardo pomeriggio (fischio d’inizio alle 18.30) un esame molto delicato con la Pro Patria. Un avversario non solo tradizionalmente ostico per i virgiliani, ma anche una delle squadre più in forma in questa parte della stagione. Valide ragioni in più per i biancorossi per ospitare i Tigrotti al massimo della concentrazione proprio come ha chiesto Possanzini ai suoi giocatori. La corsa verso la serie B al momento vede Burrai e compagni al comando con otto punti di vantaggio sul Padova, che sembra l’unico inseguitore in grado di tenere il ritmo dei biancorossi. La società ha deciso di mettere in vendita i tagliandi di ogni settore dello stadio al prezzo unico di 5 ...

Caravaggio . Alla capolista Mantova basta la splendida volée di Trimboli e il blitz finale del l’ex Monachello per piegare un’onorevole Atalanta Under ... (bergamonews)

Volley Maschile A3, missione impossibile o riscatto. La Stadium fa visita alla capolista: La Stadium Mirandola cerca il colpaccio in trasferta contro la capolista Mantova per invertire il trend negativo e evitare la retrocessione. Novello e gli infortuni complicano la situazione. La ...

Virtus Verona – AlbinoLeffe: diretta live e risultato in tempo reale: La partita Virtus Verona - AlbinoLeffe di Sabato 17 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 27° giornata di Serie C - Giro ...

La Pro Patria nella tana della capolista Mantova, Colombo: “Servirà concertazione per 100 minuti”: Sabato 17 febbraio i bustocchi - senza Castelli, Saporetti e Lombardoni - ritornano al Danilo Martelli, espugnato in Coppa Italia ad ottobre. I virgiliani, a cui non andò giù l'eliminazione, non vogli ...