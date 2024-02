La bestia nera di Putin da vivo | il suo incubo da morto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 17 febbraio 2024) Navalny ha dato un esempio di coraggio e di amor proprio che ha pochi uguali, e che costringe a decidere: o si tratta di un uomo di smisurato narcisismo, spinto fino al deliberato e centellinato sacrificio di sé, oppure di un uomo capace dell’abnegazione estrema per amore di ciò che crede giusto. Così una delle tante volte che ho scritto di lui, che mi era carissimo. E: Vladimire il suo apparato non possono ucciderlo di colpo davanti agli occhi del mondo, e non possono sopportarlo. Lo hanno in balia, e confidano su un trattamento abbastanza lento da somigliare a una fine naturale. Un assassinio in cella di isolamento – in ‘confino solitario perpetuo’”. Una “unità abitativa speciale”. Speciale è l’aggettivo prediletto dal Cremlino. Era detto, scritto. “Orasopra il circolo polare artico”, aveva scherzato Navalny dopo il ...