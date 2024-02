Confermo che in estate ci sarà un tour, non possiamo dare dettagli perché è tutto in lavorazione. tra cui due canzoni mai finite negli album, arrangiamenti diversi, insomma una gran bella sorpresa

La Bella Estate, su Sky e NOW il viaggio intimo di una donna in cerca di se stessa (Di sabato 17 febbraio 2024) Arriva su Sky LA Bella Estate, sabato 17 febbraio alle 21.15 in prima tv su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand.Liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Cesare Pavese, “La Bella Estate” è una storia di formazione di una donna che cresce e vuole scoprire se stessa. Laura Luchetti dirige un film che ci accompagna in un mondo bohémien, libero e senza troppi pregiudizi; un mondo che accoglie Ginia, una giovane donna in cerca della sua identità e dei sentimenti più autentici. Nel cast Yile Yara Vianello (Semina il vento), la figlia d’arte Deva Cassel, Nicolas Maupas (Mare Fuori) e, insieme a loro anche Alessandro Piavani, Adrien Dewitte, Cosima Centurioni, Gabriele Graham Gasco e Anna Bellato e Andrea Bosca.SINOSSI ... Leggi tutta la notizia su digital-news (Di sabato 17 febbraio 2024) Arriva su Sky LA, sabato 17 febbraio alle 21.15 in prima tv su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand.Liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Cesare Pavese, “La” è una storia di formazione di unache cresce e vuole scoprire se. Laura Luchetti dirige un film che ci accompagna in un mondo bohémien, libero e senza troppi pregiudizi; un mondo che accoglie Ginia, una giovaneindella sua identità e dei sentimenti più autentici. Nel cast Yile Yara Vianello (Semina il vento), la figlia d’arte Deva Cassel, Nicolas Maupas (Mare Fuori) e, insieme a loro anche Alessandro Piavani, Adrien Dewitte, Cosima Centurioni, Gabriele Graham Gasco e Annato e Andrea Bosca.SINOSSI ...

