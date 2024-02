Kate Middleton | brutte notizie Gli inglesi ci speravano ma… niente da fare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 febbraio 2024)non sta bene, tanto da non farsi vedere in pubblico. Per questo, dopo l’operazione all’addome di un mese fa, la principessa del Galles rimane ancora dentro casa. In moltichesorprendesse tutti e si presentasse con William in una delle occasioni mondane che ama di più: i premi Bafta, cioè i riconoscimentipiù importanti per film e televisione. Manon è ancora al meglio e quindi William andrà da solo, come ha confermato Kensington Palace. L’assenza didagli eventi pubblici, incluso il prestigioso appuntamento dei premi Bafta, è dovuta a un periodo di convalescenza seguito a un intervento chirurgico all’addome. Le informazioni ufficiali sulla natura dell’intervento e sulle condizioni di salute ...