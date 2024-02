L'anno dopo fu acquistato dalla Juventus , dove però non riuscì a giocò solo in Coppa Italia, segnando un gol contro il Cesena, l' chiusa d'urgenza una via di Udine Note sull'autore Redazione

Juventus, urgenza gol a Verona: tre partite di fila senza reti mancano dall’era Del Neri (Di sabato 17 febbraio 2024) Due settimane e mezzo per perdere quel carico di fiducia e autostima costruito nei primi giorni del 2024. Dopo aver messo in fila cinque successi in campionato con undici gol segnati e due subiti, la Juventus ha guadagnato un solo punto nelle ultime tre gare, segnando un solo gol. Se è una vera crisi di risultati o un piccolo incidente di percorso, lo dirà la sfida del Bentegodi che vedrà la Juve di Allegri sfidare un Verona terzultimo e alla ricerca di stabilità dopo la rivoluzione nel mercato di gennaio. La Juventus cerca però urgentemente il ritorno al gol e si affida a Dusan Vlahovic, assente nell’ultimo impegno contro l’Udinese. La squadra bianconera ha perso le due partite più recenti senza segnare e non fa registrare tre partite consecutive ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di sabato 17 febbraio 2024) Due settimane e mezzo per perdere quel carico di fiducia e autostima costruito nei primi giorni del 2024. Dopo aver messo incinque successi in campionato con undici gol segnati e due subiti, laha guadagnato un solo punto nelle ultime tre gare, segnando un solo gol. Se è una vera crisi di risultati o un piccolo incidente di percorso, lo dirà la sfida del Bentegodi che vedrà la Juve di Allegri sfidare unterzultimo e alla ricerca di stabilità dopo la rivoluzione nel mercato di gennaio. Lacerca però urgentemente il ritorno al gol e si affida a Dusan Vlahovic, assente nell’ultimo impegno contro l’Udinese. La squadra bianconera ha perso le duepiù recentisegnare e non fa registrare treconsecutive ...

Advertising

Altre Notizie

Video di Tendenza