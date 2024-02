Juventus | si ferma Danilo | cosa si è fatto contro il Verona e le prime sensazioni

confermato il tutto esaurito per Inter-Juventus e non poteva essere altrimenti. Grande risposta da parte del pubblico per la sfida scudetto, come ... (inter-news)

L’ Inter prepara la partita contro la Juventus , in programma domani sera. quattro rientri per i nerazzurri. Inzaghi stila il programma. rientri E ... (inter-news)

Pardo , che ieri ha commentato per Dazn Inter-Juventus, oggi ha parlato della partita e di come i nerazzurri si siano imposti nettamente sui ... (inter-news)

Un altro infortunio in casa Juventus , si ferma Mattia Perin . Problema al ginocchio destro per il secondo portiere bianconero, un trauma che... (calciomercato)

La Juventus pareggia 2-2 dopo essere andata per ben due volte sotto nel vantaggio contro il Verona . Quarta partita senza riuscire a vince re per i ... (inter-news)

Serie A: Verona - Juventus 2 - 2: L'Hellas ferma sul 2 - 2 la Juventus al Bentegodi in un anticipo della 25/a giornata di serie A.

La Juventus rimonta due volte ma non vince, 2 - 2 a Verona: VERONA - Serviva rispondere nella maniera migliore all'Inter che si era sbarazzata facilmente della Salernitana. La Juventus, invece, si ferma al Bentegodi e, forse, saluta definitivamente lo scudetto visto che i nerazzurri, ormai, sembrano fuori portata. Finisce 2 - 2 ed è un punto d'oro per il Verona che muove la ...

Il Verona ferma la Juventus e per poco non gli riesce il colpaccio: 2-2. Per i bianconeri quarta partita di fila senza vittorie: VERONA - L'Hellas Verona rischia il colpaccio. Dopo essere passata per ben due volte in vantaggio contro la Juventus, si fa raggiungere altrettante e ottiene comunque un ottimo punto che muove ...

Serie A, è crisi per la Juve: la squadra di Allegri pareggia a Verona: È il secondo punto in quattro partite per la Juventus che vede allungarsi a nove punti la distanza con l'Inter, capolista e con una partita in meno. La squadra di Massimiliano ...

Serie A: Verona-Juventus 2-2: L'Hellas ferma sul 2-2 la Juventus al Bentegodi in un anticipo della 25/a giornata di serie A. Si conferma così il brutto momento dei bianconeri che nelle ultime quattro partite hanno portato a casa s ...