Juventus | le pagelle di CM | neanche il gol salva Rabiot Vlahovic c'è | Yildiz meno

Le pagelle di Inter - Salernitana 4 - 0: Lautaro e Thuram scatenati, Carlos Augusto ispirato, campani da incubo: Un' Inter già in versione Champions demolisce la Salernitana a San Siro e vola a +10 sulla Juventus. Doveva essere la sfida dei fratelli Inzaghi e, invece, Simone si ritrova contro un ...le pagelle dell'...

Probabili formazioni Monza - Milan: venticinquesima giornata Serie A 2023/2024: Prima dell'inizio del turno di campionato, i rossoneri si trovano ad un punto dalla Juventus ... Poi vi terremo compagnia con gli approfondimenti del match: pagelle, moviola e parole dei protagonisti. ...

Verona-Juve, le pagelle di Di Livio: Rabiot salva i bianconeri, Kostic male: Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è Geo Editrice; per ogni comunicazione avente ad oggetto i contenuti del Sito scrivere a [email protected] Pagina non ufficiale, non ...

Pagelle Verona-Juventus 2-2: Folorunsho da cineteca, Allegri stecca ancora: Nella cornice dello stadio Bentegodi, Verona-Juventus registra fin dai primi minuti di gioco ritmi alti che si concretizzano solo dopo 11 minuti di gioco con la rete di Folorunsho, da cineteca, ...

Le pagelle...degli altri: sfilza di 4, se Candreva non gira è una squadra senza qualità: Come ogni settimana, vi proponiamo di seguito le pagelle scritte dalle principali testate giornalistiche nazionali che seguono la Salernitana. Bocciatura per tutti, unica sufficienza per il portiere ...